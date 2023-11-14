مصير غزة بعد الحرب.. اقتراح إيطالي بتولي "الناتو" إدارة القطاع

في حين لا يزال الغموض يلف مصير قطاع غزة وشكل الحكم أو الإدارة التي قد تتولاها بعد الحرب، أفادت العربية، الثلاثاء، بأن هناك مباحثات أوروبية لنشر قوات دولية في غزة بعد انتهاء الحرب. وأضاف أن إيطاليا اقترحت تولي حلف الناتو إدارة غزة بعد الحرب.

Advertisement

وكانت وثيقة حصلت عليها "العربية" في 31 تشرين الأول، كشفت أن عدة دول أوروبية بحثت خيار تدويل إدارة غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يديرها بالتعاون مع الأمم المتحدة.



واقترحت الوثيقة التي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب. كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.

إلى ذلك، شككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية، ودعت إلى تجفيف منابع دعم حركة حماس مالياً وسياسياً.



كما نبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية. كذلك ألمحت واشنطن مراراً إلى وجود عدة مقترحات قيد الدرس. (العربية)