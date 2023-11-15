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عربي-دولي

"الناتو" غيّر موقفه من زيلينسكي ويريد التخلص منه.. هذا ما كشفه سياسي فرنسي

Lebanon 24
15-11-2023 | 00:07
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كشف زعيم حزب "الوطنيون" (Les Patriotes) الفرنسي فلوريان فيليبو، ان حلف شمال الأطلسي "الناتو" غيّر موقفه تجاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقد يزيحه من منصبه.

وكتب فيليبو على حسابه في منصة "إكس": "لقد تغير موقف حلف شمال الأطلسي من زيلينسكي تماما. الولايات المتحدة تريد التخلص من تلميذها! خطوة كلاسيكية!".
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وبحسب السياسي الفرنسي فإن رئيس نظام كييف يتعرض للتهديد بسبب إلغاء الانتخابات الرئاسية عام 2024، وأضاف فيليبو أن واشنطن، بالإضافة إلى ذلك، تحاول الآن اتهام أوكرانيا بالتورط في تدمير وتقويض مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الهجوم على "السيل الشمالي" تم تنسيقه من قبل العقيد في القوات الأوكرانية رومان تشيرفينسكي.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد لعب رومان تشيرفينسكي دورا مركزيا في الهجوم الإرهابي وتلقى أوامره من المسؤولين الأوكرانيين الذين أبلغوا القائد العام فاليري زالوجني.

وخلص رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي إلى أن "الحرب انتقلت مؤقتا إلى الشرق الأوسط. ولم تعد هناك حاجة لزيلينسكي".(روسيا اليوم)



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