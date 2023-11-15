وزيرا دفاع إندونيسيا وماليزيا يطالبان بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

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طالب وزيرا دفاع إندونيسيا وماليزيا، اليوم الأربعاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية في القطاع.وقال وزير الدفاع الإندونيسي: "نطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية في غزة".وأضاف وزير الدفاع الإندونيسي أن "على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لمنع تكرار الصراعات".من ناحيته، دعا وزير الدفاع الماليزي حاجي محمد بن حاجي حسن، من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.وتعليقا على الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين، قال إن ماليزيا تندد بالإرهاب بكافة أشكاله بما في ذلك احتجاز أشخاص كرهائن وقصف منازل المدنيين. (سكاي نيوز عربية)