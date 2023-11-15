بعدما اقتحمه الجيش الإسرائيلي.. ما مصير آلاف العالقين في مستشفى الشفاء؟

9 آلاف مريض ومدني نازح وطبيب أو ممرضين ما زالوا عالقين في مجمع الشفاء بمدينة غزة بعدما اقتحمه الجيش الإسرائيلي.



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وأفادت "العربية" بوقت سابق اليوم أن الجيش الإسرائيلي الذي دخل بدباباته وعديده إلى المجمع، طلب من المتواجدين التوجه إلى البوابة الغربية للمستشفى، كما وأطلق عمليات تفتيش واسعة في أقسام المستشفى كافة، وحتى في خيام النزوح التي نصبت سابقا في باحات المجمع. ويبدو أن القوات الإسرائيلية تسعى إلى تجميع كافة المتواجدين في المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة بمكان واحد، تمهيدا لاجلائهم.وأفادت "العربية" بوقت سابق اليوم أن الجيش الإسرائيلي الذي دخل بدباباته وعديده إلى المجمع، طلب من المتواجدين التوجه إلى البوابة الغربية للمستشفى، كما وأطلق عمليات تفتيش واسعة في أقسام المستشفى كافة، وحتى في خيام النزوح التي نصبت سابقا في باحات المجمع.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن عمليته في المستشفى ما زالت جارية، مؤكدا أنه قتل مسلحين قبل دخوله. لكنه أشار في بيان إلى أنه أوصل حضّانات وغذاء للأطفال وإمدادات طبية إلى المجمع" تمهيدا لتسليمها.



إلا أن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبد الجليل حنجل، أكد للعربية أنه لم يتلق أي بلاغات عن تنظيم قوافل محمية من مستشفى الشفاء. (العربية)