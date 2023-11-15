الاتحاد الأوروبي يكشف ما قدمه لأوكرانيا رغم حرب غزة

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علّق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، على المخاوف الأوكرانية من انصراف الدعم الغربي عنها، بالنظر لاستمرار تصاعد الحرب في غزة، والتي جذبت انتباه العالم لما يقترب من 40 يومًا متواصلة.وسبق أن تحدث عن هذا الأمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن الحرب بين إسرائيل وحماس "لفتت الانتباه بعيدًا عن كييف... وهذا هو هدف روسيا"، تزامنًا مع دخول الحرب شهرها الـ 20، حيث تكافح بلاده من أجل كسب مزيد من الأرض في هجومها المضاد.بدوره، قال بوينو إن "الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه لأوكرانيا رغم الحرب في غزة".