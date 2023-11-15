بيونغ يانغ تختبر محركات صواريخ باليستية

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أفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بأن كوريا الشمالية اختبرت محركات جديدة لصواريخ باليستية متوسطة المدى، في خطوة قد تساعد بيونغ يانغ على توجيه ضربات سريعة إلى القواعد الأميركية في أماكن مثل جزيرة "جوام" الواقعة غرب المحيط الهادئ.ونقلت "بلومبرغ" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية قولها، إن الاختبارات التي أجرتها بيونج يانج كانت يومي 11 و14 من الشهر الجاري على محركات من النوع الجديد عالية الدفع، وتعمل بالوقود الصلب، وذلك في إطار "مواصلة تعزيز القدرات الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة الكورية الشمالية".ونشرت كوريا الشمالية صوراً لاختبار المرحلتين الأولى والثانية من الصاروخ عبر وكالة الأنباء المركزية الرسمية. وأكدت بيونغ يانغ مراراً أن ترسانتها من الصواريخ الباليستية "قادرة على حمل أسلحة نووية".ويأتي الإعلان عن التجارب الصاروخية، في وقت تستضيف فيه الولايات المتحدة قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو.وكوريا الشمالية ليست عضواً في القمة، لكن الاختبارات تسلط الضوء على برنامج الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون النووي قبل محادثات مرتقبة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينج على هامش القمة الأربعاء.