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عربي-دولي
ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي.. حصيلة جديدة تكشف
Lebanon 24
15-11-2023
|
03:39
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في اليوم الـ 40 للحرب على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل وجرح عدد من جنوده في المعارك، فيما أكدت حركة حماس مقتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية إسرائيلية خلال الساعات الماضية..
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات أمس الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.
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ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن القتيلين هما:
النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما)، من كرميئيل، ويشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب 12.
النقيب يديديا آشر ليف (26 عاما)، من ماتال منشيه، ويشغل منصب نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء غفعاتي.
وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 368 قتيلا، وإلى 49 قتيلا منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة.
من جانبها، أعلنت حركة حماس مقتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا في كافة محاور توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
فلسطينيا، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة أكثر من 11 ألف شهيد. (سكاي نيوز)
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