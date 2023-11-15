واشنطن تمدد استثناء بغداد من العقوبات على طهران

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مددت الولايات المتحدة، فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران لمدة 4 أشهر، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من طهران.وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، إنّ هذا الإجراء "سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران، والتي سيتمّ وضعها في حسابات إيرانية مقيّدة في بغداد".وأضاف أنّ إيران "لن تتمكن من استخدام هذه الأموال، إلا لاحتياجات الإنسانية"، موضحاً أنّ إجمالي الديون المستحقّة لطهران في ذمّة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار.وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على إيران، لا يمكن لبغداد أن تسدّد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني.ولإجبار بغداد على سداد ديونها غير المدفوعة، تعلّق طهران بانتظام إمداداتها من الغاز إلى العراق الذي يحتاج بشدّة لهذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إذ تغطي إمدادات الغاز الإيراني ثلث احتياجات محطات إنتاج الكهرباء العراقية. (الشرق)