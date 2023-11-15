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عربي-دولي

طبيب من داخل مجمع الشفاء يؤكد: لا أنفاق لحماس أسفل المستشفى

Lebanon 24
15-11-2023 | 03:45
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فيما أكدت القوات الإسرائيلية أنها تداهم مجمع الشفاء في مدينة غزة، لأن حركة حماس لديها مركز قيادة تحته، وتستخدم أنفاقا متصلة لاحتجاز الرهائن، نفى طبيب من داخل المجمع تلك الادعاءات.

وأكد الطبيب أحمد المخللاتي اليوم الأربعاء أنه ما من تواجد لعناصر حماس داخل أو تحت المجمع، ولا أنفاق أو مراكز قيادة.
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كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار داخل المجمع، قائلا إن "إطلاق النار خارج مجمع المستشفى أجبر كافة العاملين فيه على الابتعاد عن النوافذ حفاظا على سلامتهم، بعد مداهمة القوات الإسرائيلية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

بالتزامن، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية أنه لم يتم العثور حتى الآن على مؤشرات حول وجود الأسرى داخل المستشفى، مضيفة أن عمليات البحث مستمرة. (العربية) 
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