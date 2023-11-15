دقت ناقوس الخطر.. الأونروا: لا يجب استخدام الوقود كسلاح في غزة

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أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، عن دهشته لاضطرار الوكالات الإنسانية إلى استجداء الوقود، مؤكداً أن الوقود استخدم كسلاح منذ بداية الحرب، مطالباً بضرورة وقف ذلك على الفور.وناشد لازاريني جميع الأطراف توفير الوقود الآن ووقف استخدام المساعدة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.وقال إن شاحنات الوكالة لم تتمكن، أمس الثلاثاء، من استلام المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح مع مصر بسبب نفاد الوقود.وأضاف أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تتوقف تدريجيا بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.دق ناقوس الخطرإلى ذلك كشف أن "الأونروا" دقت ناقوس الخطر قبل ثلاثة أسابيع بشأن الوضع المرتبط بالوقود، وحذرت من أن الإمدادات آخذة في النفاد، وتأثير ذلك على العمليات المنقذة للحياة.وأفاد بأن الوكالة قننت استخدام الوقود منذ ذلك الوقت، واستخدمت الكميات المحدودة التي كانت موجودة لديها والمخزنة في مستودع داخل قطاع غزة بالتنسيق عن كثب مع السلطات الإسرائيلية.(العربية)