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عربي-دولي

منذ 7 تشرين الأول.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:45
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في اليوم الـ 40 على الحرب في غزة، دخلت شاحنة وقود إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع الفقير والمحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز" في مدينة العريش المصرية.
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وأضاف، نقلا عن مصادر رسمية، أن شاحنة الوقود دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتعود الشاحنة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال المراسل إن الشاحنة تحتوي على 25 ألف لتر من السولار.

وجاء هذا الأمر بعد توقف عمل الوكالة في قطاع غزة أمس جراء نفاد الوقود.

 وذكرت وكالة "رويترز" أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى

وكانت إسرائيل سمحت لأول قافلة مساعدات بأن تدخل غزة في 23 تشرين الأول الماضي، أي بعد مرور نحو أسبوعين على اندلاع الحرب. لكن لم تسمح مطلقا بمرور أي شاحنة تحمل وقود حتى اليوم.(سكاي نيوز)


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