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تصريح لوزير الدفاع الإسرائيليّ عن الحرب في غزة... متى ستتوقف العمليّة العسكريّة؟

Lebanon 24
15-11-2023 | 05:08
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات، أنّ "العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من شهر، لن تتوقف حتى تكتمل المهمة".

ووجه الوزير الإسرائيلي كلامه لمبعوث البيت الأبيض بريت ماكغورك، وأخبره أن إسرائيل لن تنهي حملتها على غزة حتى يتم القضاء على حركة حماس، وإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع إلى ديارهم. (العربية)
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