أردوغان: سنقاضي إسرائيل دوليا لارتكابها مجازر بحق الشعب الفلسطيني

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، عزمه مقاضاة إسرائيل دوليا "لارتكابها مجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".وقال أردوغان في تصريحات صحفية إن "إسرائيل تمارس أكثر الهجمات الغادرة انحطاطا بحق الفلسطينيين، في كل تاريخ البشرية"، مشيرا إلى أن "المسألة الآن باتت هو موقف الدول التي تقف إلى جانب من. الغرب والولايات المتحدة حتى الآن يدعمون إسرائيل ولا يبدون المواقف المطلوبة".وأكد على أنه "حتى الآن لم نجد المواقف التي تضغط باتجاه وقف الحرب والعمليات الإسرائيلية"، مضيفا "يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن يدرك أنه راحل في النهاية لا محالة".وقال الرئيس التركي إن "إسرائيل دولة إرهابية ودولة تمارس الإرهاب.. وقلبي مرتاح الآن لأقول هذا. هناك من يقولون إن حماس منظمة إرهابية.. وهناك في تركيا أيضا من لا يعرفون أن حماس أيضا هي حزب سياسي".وأضاف: "نحن نقول إن حماس ليست منظمة إرهابية، وإنما حركة تحرّر وطني".وتابع: "إسرائيل تقصف بشكل مقصود المجمعات الطبية والمدارس والمخيمات والأسواق ويدمّرون المدن والمخيمات بشكل مقصود. من أسس أخلاقيات الحرب، ألا تُستهدف النساء والأطفال والمدارس والمشافي".وقال أردوغان: "أسأل نتنياهو.. هل لديك قنبلة نووية أم لا.. أجب بشجاعة.. أنتم لديكم قنبلة نويية.. الآن اقترب أجلك.. مهما كانت لديكم من قنابل نووية أو ذرّية، أنت راحل"، مضيفا "إسرائيل ومسؤولوها فقدوا كلّ الشرف والوجدات والبشرية والإنسانية". (روسيا اليوم)