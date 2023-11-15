"الغارديان": من هو "حليف بوتين" في أوكرانيا؟

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "الغارديان" البريطانيّة قالت إنّ "الوقت في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس في صالح كييف".







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وأشارت "الغارديان"، إلى أنه في العام الماضي، كان لا يزال هناك أمل في أن القوات المسلحة الأوكرانية، التي سلّحها الغرب، سوف "تستعيد" أراضيها في الصيف، إلا أنها فقدت في الأسبوعين الأولين حوالي 20% من معداتها، واليوم التفت العالم إلى التركيز على الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أنّه "علاوة على ذلك، فإن انتخاب دونالد ترامب المحتمل رئيسا للولايات المتحدة سيصب أيضا في مصلحة روسيا، لأن ترامب غير مهتم بمساعدة أوكرانيا".وأشارت "الغارديان"، إلى أنه في العام الماضي، كان لا يزال هناك أمل في أن القوات المسلحة الأوكرانية، التي سلّحها الغرب، سوف "تستعيد" أراضيها في الصيف، إلا أنها فقدت في الأسبوعين الأولين حوالي 20% من معداتها، واليوم التفت العالم إلى التركيز على الشرق الأوسط.



ولخصت الصحيفة الوضع هناك بأنه قاتم، وقالت إنّه "لا يوجد تقريبا أشخاص لم يفقدوا شخصا عزيزا عليهم على جبهات القتال". (روسيا اليوم)