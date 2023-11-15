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عربي-دولي

ما هي خطة إسرائيل لسكان غزة؟

Lebanon 24
15-11-2023 | 07:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، قالت إنّ نائبين اسرائيليين طرحا رؤية جديدة لمستقبل قطاع غزة، تضمنت انتقالا جماعيا لللاجئين الى دول توافق على استيعابهم.

وفي مقال مشترك لدانون وبن باراك عضوي لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، طرحت رؤية جديدة لمستقبل قطاع غزة، طالبا خلالها إعداد خطة تتيح انتقال جماعي للاجئين من قطاع غزة الى دول توافق على استيعابهم.
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وكتب الاثنان في مقالهما أن الأمم المتحدة تتجاهل في قراراتها بأن حماس هي المشكلة وليس الحل، وإنه من المهم للغاية أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب شعب غزة ويفحص الأفكار الجديدة.

ووفقا لاقتراح النائبين في الكنيست، وكما هو الحال في الصراعات الأخرى في العالم، ستستقبل بلدان مختلفة عائلات من غزة ترغب في الهجرة وإعادة التوطين: "يمكن القيام بذلك من خلال آلية منظمة، بتنسيق دولي، والغرض منه هو توفير استجابة دولية لسكان غزة. فضلاً عن ذلك، ومن أجل تسهيل تأقلم هؤلاء، يستطيع المجتمع الدولي، بل ينبغي عليه، أن يساعدهم بحزمة مساعدات اقتصادية سخية، بحيث يمكن استيعاب كل أسرة في غزة في بلد المقصد بسهولة وراحة أكبر".

ورحب وزير المالية سموتريتش بمقال دانون وبن باراك، ووصف الإخلاء المقترح بأنه "هجرة طوعية"، وقال: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر".
 
وقال إن "منطقة بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، من دون موارد طبيعية ومصادر عيش مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصاديا وسياسيا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة".

وفي المقابل، هاجمت مصر المبادرة التي تدعو إلى "الترانسفير-الترحيل الطوعي"، وتطرق وزير الخارجية المصرية سامح شكري الى هذا الموضوع، وقال إن "تهجير الفلسطينيين مرفوض تماما، ويخالف القانون الدولي". (روسيا اليوم)
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