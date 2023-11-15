إسرائيل ترفع وتيرة "إصدار رخص السلاح".. ماذا كشفت آخر الأرقام؟

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وذكرت صحيفة "هآرتس" أن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي في إسرائيل.وقالت الوزارة إنها تلقت 236 ألف طلب للحصول على رخصة سلاح منذ 7 أكتوبر، تاريخ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.ويوازي هذا الرقم، الذي جاء في شهر واحد فقط، كل طلبات حيازة السلاح في 20 عاما من النشاط الروتيني.وأنهى 18 ألف إسرائيلي عملية الحصول على الرخصة وشراء السلاح الناري منذ بداية الحرب.ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى إكمال عمليات الترخيص و"مَن لم يبدأ ذلك عليه أن يباشر بالأمر".