Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل ترفع وتيرة "إصدار رخص السلاح".. ماذا كشفت آخر الأرقام؟

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1130656-638356537400309880.jpg
Doc-P-1130656-638356537400309880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، الأربعاء، إنها تصدر 1700 رخصة حياز سلاح ناري في المعدل يومياً لمواطنيها في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها الـ40.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي في إسرائيل.
Advertisement

وقالت الوزارة إنها تلقت 236 ألف طلب للحصول على رخصة سلاح منذ 7 أكتوبر، تاريخ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويوازي هذا الرقم، الذي جاء في شهر واحد فقط، كل طلبات حيازة السلاح في 20 عاما من النشاط الروتيني.

وأنهى 18 ألف إسرائيلي عملية الحصول على الرخصة وشراء السلاح الناري منذ بداية الحرب.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى إكمال عمليات الترخيص و"مَن لم يبدأ ذلك عليه أن يباشر بالأمر". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-11-15
09:41 | 2023-11-15
09:30 | 2023-11-15
09:12 | 2023-11-15
09:00 | 2023-11-15
08:30 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24