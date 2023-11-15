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عربي-دولي
إستطلاع جديد.. هذا هو موقف الأميركيين من وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
15-11-2023
|
07:02
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أظهر استطلاع رأي لوكالة "رويترز" و "إبسوس" أن نسبة 68 في المئة من الأميركين يقولون أن إسرائيل ينبغي أن تعلن وقف إطلاق النار في الحرب مع حركة حماس.
وفيما تطالب النسبة الأكبر من الأميركيين بوقف لإطلاق النار، يؤيد 31 في المئة من الأميركيين إمدادات الأسلحة لإسرائيل.
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ووفقا للاستطلاع، فقد تراجع الدعم الشعبي في الولايات المتحدة لحرب إسرائيل على حماس إلى 32% من 41% قبل شهر.
وفي غضون ذلك، أعلنت إسرائيل دخول قواتها مستشفى الشفاء في غزة، وهو موقع مواجهة ممتدة.
وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات كملاذ لمقاتليها، زاعمة أن الحركة أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء، الأكبر في المنطقة المحاصرة، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفى وحماس.
بدوره، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل تشنّ في غزة "حربا على الوجود الفلسطيني"، وذلك لمناسبة الذكرى الـ35 لـ"إعلان الاستقلال" الفلسطيني.
وقال عباس إن "الحرب العدوانية الظالمة التي نتعرض لها، هي حرب على الوجود الفلسطيني، وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية وهوية الأرض وهوية الإنسان"، معتبرا أنها "حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان".
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