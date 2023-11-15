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عربي-دولي
مدير مستشفيات غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في الشفاء
Lebanon 24
15-11-2023
|
07:30
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أكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم.
وأشار زقوت إلى أن مجمع الشفاء يضم 650 مريضا بينهم 22 في العناية المركزة، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي قام بانتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وأفراده منتشرون في أقسام المستشفى منذ 10 ساعات متواصلة.
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ولفت إلى أن "الجيش اقتحم المستشفى بعد أيام من الحصار، منع فيها الدواء والغذاء والماء والوقود بشكل كامل"، مؤكدا أن "قوات الجيش الإسرائيلي قامت بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين، وجردتهم من ملابسهم".
وحمل زقوت إسرائيل مسؤولية حياة المرضى والنازحين والأطباء بمجمع الشفاء، مطالبا بإجلاء المرضى إلى مصر للعلاج، وإدخال الوقود لجميع المستشفيات بشكل عاجل.
وأصبح مجمع مستشفى الشفاء تحت نار القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر اليوم الأربعاء، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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