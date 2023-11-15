السيسي يلتقي وزير الجيوش الفرنسي ويحذر من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة

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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة بعد التطورات الأخيرة وحرب غزة.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إن السيسي التقى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وأن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، والتطورات في قطاع غزة.وتابع فهمي: "تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب".ومن جانبه، أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. (روسيا اليوم)