كوهين: إسرائيل لن تفتح معبريها مع غزة بعد الحرب

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن إسرائيل لا تنوي إعادة فتح معبري كرم أبو سالم، وإيرز مع قطاع غزة بعد الحرب.وأضاف كوهين في مؤتمر صحفي: "التفاهم في إسرائيل هو أنه لن يكون هناك مزيد من الاتصال بين إسرائيل وغزة"، مضيفا: "يمكن لمكتب التنسيق والارتباط بالمنطقة أن يصبح متحفا".وشدد على أنه "لن يكون هناك إيصال للبضائع ولن يكون هناك اتصال بين الأشخاص، بما في ذلك العمال"، مشيرا إلى أنه "يفضل خطة قيد المناقشة الجادة الآن، والتي بموجبها تدخل البضائع إلى غزة وتخرج منها عبر طريق بحري تم إنشاؤه حديثا بين القطاع وقبرص".وأغلقت إسرائيل معبري كرم أبو سالم وإيرز بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 تشرين الاول الماضي.ويعتبر معبر كرم أبو سالم، الممر التجاري الرئيسي للبضائع التي تدخل إلى غزة وتخرج منها، أما المعبر عند إيريز فهو ممر المشاة.وتسيطر مصر على المعبر البري الثالث في رفح، لكنه غير مصمم للاستخدام التجاري المكثف. (روسيا اليوم)