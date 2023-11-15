صور جديدة من الفضاء تكشف.. هذا تأثير الغارات الإسرائيلية على مستشفيات غزة!

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وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 14 تشرين الثاني والتي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" أن ثلاث كتل من المباني إلى الجنوب الغربي من المستشفى الإندونيسي في القطاع قد سويت بالأرض تقريباً.



وجرى القصف والقتال العنيف بالقرب من المستشفى الإندونيسي خلال الأيام القليلة الماضية، عندما وقعت عدة ضربات بالقرب من المستشفى، بحسب "واشنطن بوست". ركزت إسرائيل على استهداف المستشفيات في قطاع غزة منذ بدء حملتها العسكرية المكثفة، بحجة وجود أنفاق ومقار لحركة حماس هناك، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بتلك المنشآت وشكل خطراً على المرضى والمصابين فيها.وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 14 تشرين الثاني والتي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" أن ثلاث كتل من المباني إلى الجنوب الغربي من المستشفى الإندونيسي في القطاع قد سويت بالأرض تقريباً.وجرى القصف والقتال العنيف بالقرب من المستشفى الإندونيسي خلال الأيام القليلة الماضية، عندما وقعت عدة ضربات بالقرب من المستشفى، بحسب "واشنطن بوست".





وحدث معظم الدمار خلال الأيام السبعة الماضية، بحسب ما كشفت مقارنة الصور، وذلك مع توغل القوات الإسرائيلية في مدينة غزة. وحدث معظم الدمار خلال الأيام السبعة الماضية، بحسب ما كشفت مقارنة الصور، وذلك مع توغل القوات الإسرائيلية في مدينة غزة.





كذلك أظهرت الصور أن أربعة مبان على الأقل على بعد مبنى واحد من المستشفى إما دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة منذ يوم السبت.



كما بيّنت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 14 تشرين الثاني من مستشفى الكرامة ثلاث حفر على الأقلـ وأكبر هذه الحفر له حواف دائرية واضحة ويبلغ قطرها حوالي 20 متراً، ما يشير إلى أنه ربما تم استخدام ذخيرة تزن 2000 رطل، وفقاً لتقرير عام 2016 الصادر عن خدمات أبحاث التسليح للجنة الدولية للصليب الأحمر. كذلك أظهرت الصور أن أربعة مبان على الأقل على بعد مبنى واحد من المستشفى إما دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة منذ يوم السبت.كما بيّنت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 14 تشرين الثاني من مستشفى الكرامة ثلاث حفر على الأقلـ وأكبر هذه الحفر له حواف دائرية واضحة ويبلغ قطرها حوالي 20 متراً، ما يشير إلى أنه ربما تم استخدام ذخيرة تزن 2000 رطل، وفقاً لتقرير عام 2016 الصادر عن خدمات أبحاث التسليح للجنة الدولية للصليب الأحمر.





وكانت الحفرة، التي تقع مباشرة على الجانب الآخر من المستشفى، مرئية لمدة أسبوع على الأقل، وفقًا لتحليل الصحيفة. وكانت الحفرة، التي تقع مباشرة على الجانب الآخر من المستشفى، مرئية لمدة أسبوع على الأقل، وفقًا لتحليل الصحيفة.