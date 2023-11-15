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عربي-دولي

بالصورة... نائبة عربيّة تُثير الجدل: "اليهود في فنادقنا"

Lebanon 24
15-11-2023 | 09:00
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أثار منشور للنائبة الأردنية تمام الرياطي غضباً تحت قبة مجلس النواب بعدما زعمت وجود حجوزات لإسرائيليين في فنادق في مدينة العقبة جنوب المملكة، دون تقديم أدلة على ذلك.

فقد كتبت الرياطي على صفحتها في "فيسبوك": "أغلب الفنادق العالمية الموجودة عنا بالعقبة محجوزة بالكامل بداية الأسبوع القادم ليصار نقل اليهود من إيلات إلها".
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وأضافت: "الفنادق رفضت بس الشركات الأم أجبرتها.. جاءتني المعلومة مؤكدة من العاملين داخل الفنادق".

من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي أعضاء المجلس من النقل أو الحديث عن معلومات مغلوطة في ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف الأردني حيال ذلك.

ورفض الصفدي خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء، حديث الرياطي حول وجود إسرائيليين في فنادق العقبة، مبينا بأن أي نائب يتحدث في هذا الموضوع دون معلومات مؤكدة سيتحول إلى لجنة النظام والسلوك.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات، إنه "لا يوجد أي دليل يثبت لجوء إسرائيليين إلى أي من فنادق الأردن". (العربية)
 
منشور النائبة قبل حذفه

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