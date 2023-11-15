القسام تعلن قصف عسقلان وسديروت برشقة صاروخية

أعلنت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، قصف مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت برشقة صاروخية، "ردا على المجاز الإسرائيلية بحق المدنيين".

Advertisement

وأعلنت القسام اليوم استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114ملم، كم تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105، ودبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".وأضاف البيان أنه تم قصف تجمع للآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من تشرين الاول. (روسيا اليوم)