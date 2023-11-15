هدف إسرائيلي آخر لعملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي.. ما هو؟!

Advertisement

ذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير لم يكشف اسمه أن هناك هدفا آخر لعملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، غير ذلك الذي أُعلن في البداية.واقتحم الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد حصاره لعدة أيام، مما جعل الظروف بداخله غاية في القسوة لدرجة عدم القدرة على دفن الجثث في ساحته الخارجية.وقال الجيش في وقت سابق إن هدف العملية هو العثور على محتجزين أسرتهم حماس في 7 تشرين الأول الماضي، يُعتقد أنهم موجودون في مكان ما أسفل المستشفى، علاوة على اقتحام مقر قيادة حماس العسكرية هناك، وهو ما تنفيه الحركة.وبعد تنفيذ عملية الاقتحام، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لا مؤشرات على وجود محتجزين في المستشفى.وفي وقت لاحق، نقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي وصفه بـ"الكبير"، أن الهدف من الاقتحام هو الوصول إلى الأنفاق التي تنطلق من هناك.وقال المسؤول إن "الهدف من العملية لم يكن العثور على رهائن، بل تحديد موقع فتحات أنفاق حماس، والتي، وفقا للمعلومات الموجودة في أيدي إسرائيل، تمتد من هناك إلى جميع أنحاء غزة". (سكاي نيوز)