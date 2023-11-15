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عربي-دولي

زاخاروفا: روسيا تشارك الجامعة العربية موقفها بشأن المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
15-11-2023 | 11:00
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موقف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن حل الوضع في قطاع غزة يتوازى مع النهج الروسي تجاه هذه القضية.

وقالت زاخاروفا في المؤتمر الصحفي: "بالنظر إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، تظل الأولوية هي مهمة الوقف السريع للأعمال العدائية وتوفير المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. وفي هذا الصدد، نلاحظ الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".
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وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن "(أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، اجتمعوا في 11 تشرين الثاني في الرياض لعقد قمة مشتركة، تم على إثرها اعتماد بيان حول ضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار وتقديم المساعدة لسكان قطاع غزة. ويتوافق هذا الموقف مع توجهاتنا المبدئية".

وكما ذكرت زاخاروفا، فإن الجانب الروسي مستعد لمزيد من التنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي "من أجل تهدئة الوضع في منطقة الصراع ونقله إلى مستوى البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية شاملة وفق الإطار القانوني الدولي المعروف". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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