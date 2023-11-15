اليوم... ترقب التصويت في مجلس الأمن على فرض "هدن إنسانية عاجلة" في غزة

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قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيُصوّت في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة، وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات.ونقلت رويترز عن الدبلوماسيين إنهم يتوقعون أن يعتمد المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة القرار، لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت. (سكاي نيوز)