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"حصاره مستمر".. الجيش الإسرائيلي ينسحب من مستشفى الشفاء في غزة

Lebanon 24
15-11-2023 | 11:52
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انسحب الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد تنفيذه عملية اقتحام تحت غطاء كثيف من النيران.

وانسحبت حوالي 15 دبابة من محيط المستشفى، بعد أن فجّر الجيش الإسرائيلي قبو مبنى الجراحات في المكان، مؤكداً أن الحصار مستمر على المستشفى الأكبر في القطاع.
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كما فجّر الجيش الإسرائيلي مرافق مهمة في المستشفى وأجهزة طبية، وخرج من المستشفى دون العثور على أي أشخاص.

وقبل انسحابه، قال مسؤول كبير بالجيش الإسرائيلي في تصريحات للصحفيين بوقت سابق الأربعاء، إن "قواته عثرت على أسلحة وبنية تحتية خاصة بحماس خلال مداهمة مستمرة على منطقة واحدة محددة داخل المستشفى".

وأردف قائلاً: "عثرنا على أدلة ملموسة على استخدام مجمع الشفاء كمقر لحماس وسنعرض أجزاء منها للرأي العام خلال الساعات المقبلة".
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