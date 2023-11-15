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القصف الاسرائيلي يطال كوادر المستشفى الأردني في غزة

Lebanon 24
15-11-2023 | 12:41
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أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني أن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إلى المستشفى.
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واشار الى إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

هذا وبدأ الجيش الأردني تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، مؤكداً مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

 
كذلك أشار إلى أن المستشفى سيستمر بأداء واجبه الإنساني.
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