Advertisement

عربي-دولي

تراجع لافت لدعم حرب إسرائيل على غزة: استطلاع رأي يكشف تغييراً ملحوظاً في الرأي العام الأميركي

Lebanon 24
15-11-2023 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1130776-638356751708635247.jpeg
Doc-P-1130776-638356751708635247.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز بالشراكة مع مركز إبسوس للبحث تراجعاً لافتاً للتأييد الشعبي في الولايات المتحدة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

وبيّنت نتائج الاستطلاع، الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 68% من الأميركيين يقولون إن على إسرائيل إعلان وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
Advertisement

وقال نحو 32% من المستجوبين فقط إن الولايات المتحدة عليها أن تدعم إسرائيل، وذلك رداً على سؤالهم عن الدور الذي من المفترض أن تقوم به بلادهم في المواجهة الدائرة في غزة.

وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس يوم 12 تشرين الأول الماضي، كانت نسبة مؤيدي دعم إسرائيل في حربها على غزة 41%.

وفي ما عدّته وكالة رويترز إشارة قد تكون مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل، أيد 31% فقط من الأميركيين إرسال أسلحة إلى إسرائيل، في حين عارض 43% الفكرة، أما الباقون فقالوا إنهم غير متأكدين.

وبحسب ما أظهرته نتائج الاستطلاع، كان تأييد إرسال أسلحة إلى إسرائيل أقوى بين الجمهوريين، في حين عارضه ما يقرب من نصف الديمقراطيين.

وقال 4% من المستجوبين إن على الولايات المتحدة دعم الفلسطينيين، في حين اعتبر 15% أنها لا يجب أن تتدخل إطلاقا، والنسبتان مماثلتان لما أظهره استطلاع الشهر الماضي.

وأجرت رويترز/إبسوس الاستطلاع عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، وشملت العينة 1006 بالغين أميركيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-11-15
13:07 | 2023-11-15
12:41 | 2023-11-15
12:39 | 2023-11-15
12:00 | 2023-11-15
11:52 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24