داخل مستشفى الشفاء.. ما الذي عثرت عليه إسرائيل؟

منذ بداية الحرب على غزة، قالت إسرائيل إن أسفل مجمع الشفاء الطبي العديد من الأشياء التي تريد الوصول إليها مثل أنفاق ومقر قيادة لحماس وعدد من الرهائن ومخازن أسلحة، لكن الفيديو الذي نشره الجيش بعد اقتحامه للمستشفى ليل الأربعاء الخميس أثار تساؤلات عديدة.

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ونشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر بنادق روسية الصنع من طراز "كلاشينكوف"، وبضعة أشرطة من الذخيرة وسترات عسكرية "جديدة" مكتوب عليها "كتائب القسام"، إلى جانب عدد من القنابل اليدوية، لكنه لم يظهر في الفيديو طريقة العثور عليها أو كيف جرى استخلاصها والأماكن التي وجدت فيها.



وخلال كلام المتحدث باسم الجيش الذي ظهر في الفيديو سُمع دوي إطلاق نار، دون أن يوضح المتحدث سبب ذلك.



وفي بعض اللقطات، اعتمد الجيش على إخفاء بعض الأجزاء في المكان الذي يقول إنه في مستشفى الشفاء، وفي هذه اللقطات قال إنه عثر على حاسوب محمول (لاب توب). ونشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر بنادق روسية الصنع من طراز "كلاشينكوف"، وبضعة أشرطة من الذخيرة وسترات عسكرية "جديدة" مكتوب عليها "كتائب القسام"، إلى جانب عدد من القنابل اليدوية، لكنه لم يظهر في الفيديو طريقة العثور عليها أو كيف جرى استخلاصها والأماكن التي وجدت فيها.وخلال كلام المتحدث باسم الجيش الذي ظهر في الفيديو سُمع دوي إطلاق نار، دون أن يوضح المتحدث سبب ذلك.وفي بعض اللقطات، اعتمد الجيش على إخفاء بعض الأجزاء في المكان الذي يقول إنه في مستشفى الشفاء، وفي هذه اللقطات قال إنه عثر على حاسوب محمول (لاب توب).

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد تبين أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أي من قادة حماس المعروفين في المستشفى، مكتفياً بالقول إن حماس كانت هناك لكنها انسحبت.

كذلك، فقد تبين أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أي من المحتجزين الذين أسرتهم حماس في 7 تشرين الأول، كما أنه لم يعثر على ترسانة صاروخية أو مخازن سلاح مخبأة في قبو أو أي غرفة في المستشفى.

ولم يقل الجيش إنه عثر على أنفاق في المستشفى، كان يعتقد أنها موجودة في أسفل المستشفى، كما أنه لم يعثر على غرفة لإدارة العمليات العسكرية أو مقر لقيادة حماس.



"عناصر حماس تخفوا"؟



وفي مؤتمر صحفي بتل أبيب، قال المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري: "اقتحمنا مستشفى الشفاء عندما كان الأمر مناسبا لنا. فعلنا هذا عبر إخلاء عدد من الناس، الذين كان الكثير منهم هناك وكان ذلك سيعرض قواتنا والمدنيين للخطر".



وأضاف: "حماس أرادت صورا للجيش يؤذي المرضى والمدنيين، لكن وحداتنا الخاصة تدربت مسبقا ووفقا لمعلومات استخبارية".



وقال المتحدث: "حماس أرادت أن تنزع الشرعية عن عملنا لكننا لم نمكّنهم من تحقيق ذلك".



وأردف: "حماس أرادت المعركة من هناك (مستشفى الشفاء). هذا لا شك فيه، وبالرغم من بعض عناصر حماس خلعوا ملابسهم وتخفوا بين المدنيين، ونعرف بأن عدداً من المخربين دخلوا بعد السابع من تشرين الأول إلى مستشفى الشفاء ونحن وصلنا إليه وسنصل إلى كل الأماكن التي وصلت إليه حماس".



وقال: "وجدنا أسلحة ومواد استخبارية وقيادة عملياتية وإمكانيات تكنولوجيا وخاصة تم نقلها لفحصها"، لكنه لم يوضح أكثر في هذا السياق.



وأضاف أن "قواتنا تواصل العمل في منطقة مجمع الشفاء". (سكاي نيوز عربية)