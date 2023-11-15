تقرير "سرّي" عن "نووي إيران".. ما كُشف خطير!

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لدى إيران يكفيها من أجل تصنيع 3 قنابل نووية.ونقلت وكالة "رويترز" عن تقرير سرّي للوكالة أنه وفق تصنيفاتها، يحتاج اليورانيوم إلى التخصيب بنسبة 90% لإنتاج الأسلحة منه، ونحو 42 كيلوغراما من المادة "كافية نظريا" لصنع قنبلة ذرية واحدة.وأشارت "رويترز" إلى أن احتياطي اليورانيوم المخصب منذ أيلول من هذا العام، ارتفع بنسبة 60٪ في إيران إلى مقدار 128.3 كيلوغرام.