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عربي-دولي

تقرير "سرّي" عن "نووي إيران".. ما كُشف خطير!

Lebanon 24
15-11-2023 | 15:56
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لدى إيران يكفيها من أجل تصنيع 3 قنابل نووية.


ونقلت وكالة "رويترز" عن تقرير سرّي للوكالة أنه وفق تصنيفاتها، يحتاج اليورانيوم إلى التخصيب بنسبة 90% لإنتاج الأسلحة منه، ونحو 42 كيلوغراما من المادة "كافية نظريا" لصنع قنبلة ذرية واحدة.
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وأشارت "رويترز" إلى أن احتياطي اليورانيوم المخصب منذ أيلول من هذا العام، ارتفع بنسبة 60٪ في إيران إلى مقدار 128.3 كيلوغرام.
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