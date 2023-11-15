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مُجدداً.. إسرائيل تُعيد اقتحام "مُجمع الشفاء" في غزة

Lebanon 24
15-11-2023 | 16:38
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ذكرت وكالة "روسيا اليوم" أنَّ قوات العدو الإسرائيلي أعادت إقتحام مُجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء.
 
وأفادت مصادر طبية من المجمع بأنّ القوات الإسرائيليّ جددت اقتحامها للمجمع من المدخل الجنوبي.
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ونقلت  قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية، عن رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء أحمد المخللاتي قوله: "الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي".

بدورها، أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الآليات الإسرائيلية تُحدث تدميراً في المكان مع سماع صوت إطلاق نار كثيف.
 
 
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