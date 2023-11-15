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بشأن لقاء خامنئي وهنية.. "حماس" تنفي هذا الخبر

Lebanon 24
15-11-2023 | 16:48
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نفت حركة "حماس" مساء اليوم في بيان ما جاء في تقرير وكالة "رويترز" حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي وما الذي دار بينهما.


وقالت "حماس" في بيانها إنه "تعليقا على ما أوردته وكالة رويترز للأنباء حول لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع المرشد الإيراني علي الخامنئي، فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة".
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وكانت رويترز" قد نقلت عن "ثلاثة مسؤولين كبار" أن "الزعيم الأعلى الإيراني وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما التقيا في طهران في أوائل تشرين الثاني، قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من تشرين الاول  على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها".

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