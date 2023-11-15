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عربي-دولي

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو لهدن إنسانية في غزّة

Lebanon 24
15-11-2023 | 19:00
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وافق مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو لهدن إنسانية في غزة.
ودعا مجلس الأمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وفصائل أخرى.
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