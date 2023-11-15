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عربي-دولي

مناقشات صريحة وبنّاءة بين بايدن وشي جينبينغ

Lebanon 24
15-11-2023 | 20:00
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قال البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء عبر منصة "إكس" إن "الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ أجريا مناقشات صريحة وبناءة في شأن مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية وتبادلا وجهات النظر في شأن مجالات الاختلاف".
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