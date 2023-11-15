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عربي-دولي
محتجّون في كندا حاصروا مطعماً يتواجد فيه ترودو
Lebanon 24
15-11-2023
|
20:30
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قالت الشرطة الكندية إنها استدعت نحو 100 شرطياً للتعامل مع 250 محتجاً مؤيدا للفلسطينيين حاصروا مطعما في فانكوفر كان يتناول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العشاء فيه مساء الثلاثاء.
ويتعرّض ترودو لضغوط من مؤيدي الفلسطينيين للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
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وقالت الشرطة في بيان "نشرت شرطة فانكوفر ما يقرب من 100 ضابط ليلة الثلاثاء لتفريق احتجاج خارج مطعم في الحي الصيني حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام".
وأضافت أن "قوات الشرطة ساعدت في السيطرة على الحشد وتفريقه، فيما جرى مرافقة رئيس الوزراء إلى خارج المطعم".
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاما لقيامه بلكم ضابطة في وجهها.
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