محتجّون في كندا حاصروا مطعماً يتواجد فيه ترودو

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قالت الشرطة الكندية إنها استدعت نحو 100 شرطياً للتعامل مع 250 محتجاً مؤيدا للفلسطينيين حاصروا مطعما في فانكوفر كان يتناول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العشاء فيه مساء الثلاثاء.ويتعرّض ترودو لضغوط من مؤيدي الفلسطينيين للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وقالت الشرطة في بيان "نشرت شرطة فانكوفر ما يقرب من 100 ضابط ليلة الثلاثاء لتفريق احتجاج خارج مطعم في الحي الصيني حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام".