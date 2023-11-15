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سيارة تصطدم بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو.. هذا ما حصل

Lebanon 24
15-11-2023 | 23:12
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اصطدمت سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، اليوم الخميس، وتم إلقاء القبض على رجل على الفور.

وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية، سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.
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وقال متحدث باسم شرطة مدينة طوكيو، إنهم غير قادرين على التعليق في الوقت الراهن.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ الموقوف رجل في الخمسينيات من عمره وينتمي إلى جماعة يمينية.

وقال متحدّث باسم مديرية الإطفاء إنّ الجهاز تلقّى في الساعة 11:57 بلاغاً يفيد بوقوع الاصطدام ويطلب حضور سيارة إسعاف إلى المكان.

وقال عامل في مطعم قريب لقناة "إن إتش كي" التلفزيونية العامة "سمعتُ ضجيجاً عالياً للغاية وخرجت لأتفقّد الأمر".

وأضاف: "بعد ذلك رأيت شرطياً مصاباً بجروح ويتألّم بالقرب من حاجز مروري. لقد بدا أنّه ينزف".(العربية)

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