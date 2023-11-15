استغرق 4 ساعات تقريباً.. تفاصيل لقاء الرئيسين الأميركي والصيني في كاليفورنيا

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن القمة المنتظرة بفارغ الصبر في كاليفورنيا بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبيغ، انتهت بعدما استغرقت 4 ساعات تقريباً.



واستقبل الرئيس الأميركي نظيره الصيني بمسكن فخم يقع في تلال كاليفورنيا، حيث عقد معه اجتماع عمل أعقبه غداء ثم نزهة قصيرة، وقد أفضت هذه القمة وفقاً لمنشور لبايدن على منصة "إكس" إلى "إحراز تقدم حقيقي"، على ما أوردت فرانس برس.

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الرئيسين "اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام".

كما أبلغ الرئيس الصيني نظيره الأميركي أن العقوبات المفروضة من جانب واشنطن على الشركات الصينية تضر بـ"المصالح المشروعة" لبكين.



ونقلت "شينخوا" عن شي قوله لبايدن إن "الإجراءات الأميركية ضد الصين في ما يتعلق بضوابط التصدير... والاستثمار والعقوبات الأحادية تضر بشكل خطير بالمصالح المشروعة للصين".

إلى ذلك، طالب الرئيس الصيني نظيره الأميركي بأن تكف واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكداً له "حتمية" إعادة ضم الجزيرة إلى البر الصيني.



وفي سياق آخر، صرح المسؤول الأميركي أن بايدن طلب من الصين أن تستخدم ثقلها لدى إيران وتحثها على تجنب الخطوات التي يمكن اعتبارها استفزازية في الشرق الأوسط.



وأردف أن مسؤولين صينيين ينخرطون في مناقشات مع إيران بشأن المخاطر بالمنطقة، حسب رويترز.

إلى ذلك اتفقت الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات حكومية حول الذكاء الاصطناعي. (العربية)