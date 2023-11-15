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صحيفة إسرائيلية تكشف: خطوط حمراء تسببت بتأخير صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

Lebanon 24
15-11-2023 | 23:38
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، إن خطوطا إسرائيلية حمراء تسببت بتأخير صفقة تبادل المحتجزين مع حماس.

وأضافت أن إسرائيل وضعت هذه الخطوط الحمراء بعد انسحاب حماس من اتفاق كان يقضي بإفراجها عن 80 محتجزا إسرائيليا وخفض العدد إلى 50 فقط.
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وأشارت إلى أن إسرائيل تصر على إطلاق سراح فلسطينيات فقط دون إطلاق سراح الأطفال.

وذكرت الصحيفة أن حماس ترفض إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المسنين بعد أن عارضت إسرائيل إطلاق سراح رجال فلسطينيين مسنين.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين إنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأميركي. (العربية) 
 
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