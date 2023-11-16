Advertisement

عربي-دولي

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 370

Lebanon 24
16-11-2023 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1130905-638357155451109164.png
Doc-P-1130905-638357155451109164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اليوم الـ 41 للحرب على غزة، أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وبمقتل هذين الجنديين الإسرائيليين يرتفع عدد القتلى من جنوده خلال الهجوم البري إلى 51 قتيلا، بينما يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 370 قتيلا.
Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات يوم الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن القتيلين هما:

النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما)، من كرميئيل، ويشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب 12.

النقيب يديديا آشر ليف (26 عاما)، من ماتال منشيه، ويشغل منصب نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء غفعاتي.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 368 قتيلا، وإلى 49 قتيلا منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة.

فلسطينيا، أفات وزارة الصحة في غزة باستشهاد نحو 11,500 فلسطيني، بينهم 4710 أطفال ونحو 3145 امرأة و685 مسنًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبلغ عدد المفقودين 3640 مفقودا، منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:18 | 2023-11-16
02:03 | 2023-11-16
01:46 | 2023-11-16
01:36 | 2023-11-16
01:21 | 2023-11-16
01:14 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24