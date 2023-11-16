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عربي-دولي

إذا نشبت حرب بين حزب الله وإسرائيل.. الأمم المتحدة "تخشى الأسوأ"!

Lebanon 24
16-11-2023 | 00:35
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أعلن منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث أنه ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحثا في المخاوف بشأن ما قد يترتب على توسّع الحرب في غزة واتفقا على أن ذلك "لن يكون جيدًا".
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وأعرب غريفيث خلال إحاطة صحافية في جنيف عن قلقه العميق من توسع حرب إسرائيل ضد حماس إلى ما هو أبعد من غزة و"شمالًا".

وقال "إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل، فأنا أخشى الأسوأ".

وأضاف "يمكننا بسهولة أن نتخيل الأسوأ لأنها ستكون حربًا تجعل حتى غزة بأهوال الصراع اليومي المروعة فيها، تبدو كأنها مجرّد بداية".

وأشار إلى أنه بحث هذه المخاوف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي تدعم بلاده حماس وحزب الله.

وتابع غريفيث "بطبيعة الحال، كان القلق بشأن التوسع هو الموضوع الذي ناقشته معه بشكل أساسي (...) وبالطبع اتفق معي على أن مثل هذا التوسع لن يكون أمرًا جيدًا".

وقال أيضًا "ستكون حربًا إقليمية تؤثر على أماكن كثيرة"، لافتا إلى مشاهدة تداعيات هذه الحرب في سوريا واليمن.

وخلال الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية "إن كميات المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة قليلة جدًا وتكاد تكون معدومة، ومن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات فورية وجادة في هذا الصدد".

ودعا إلى "إدارة قوية وعاجلة من قبل الأمم المتحدة لرفع الحصار عن معبر رفح الحدودي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".(سكاي نيوز)




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