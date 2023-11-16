ما حقيقة فيديو إطلاق النار داخل مستشفى الشفاء في غزة؟

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من ألفي شخص عالقين، بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة التي تتهم إسرائيل حماس باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

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وفي هذا السياق، انتشر فيديو على مواقع التواصل ادعى ناشروه أنه يصور إطلاق نار في المستشفى. إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو قديم من العام 2013 وهو مصور في الحقيقة في مصر.

ويظهر في الفيديو ما يبدو أنه مستشفى في حالة خراب ويسمع إطلاق نار في الخلفية.

وجاء في التعليقات المرافقة "انقطع الاتصال بكامل الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة. وإطلاق نار كثيف داخل المستشفى من قبل الصهاينة على المتواجدين في المستشفى".



وبدأ انتشار هذا الفيديو على فيسبوك وأكس، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

مصر عام 2013

إلا أن الفيديو قديم ولا علاقة له بكل هذا، وأظهر التفتيش عنه عبر محركات البحث أنه منشور منذ أكثر من عشر سنوات في 16 اب 2013 على صفحة "شبكة رصد" الإخبارية المصرية في موقع يوتيوب، ما ينفي أن يكون له علاقة باقتحام مستشفى الشفاء في غزة.





وجاء في التعليق المرافق "إطلاق نار كثيف على المحتجزين بمستشفى رابعة يوم المجزرة".

وفي 14 اب 2013، قامت قوات الأمن المصرية بفض اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل، محمد مرسي، في ميداني النهضة ورابعة العدوية، ما أسفر عن مئات القتلى، وفقا لفرانس برس. (الحرة)