فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل

نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، مقطع فيديو، لهجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، ويظهر خلاله اللحظات الأولى للهجوم، وكيف يبدو شكل شبكة الأنفاق تحت قطاع غزة.



والفيديو عبارة عن تسجيل متواصل مدته 100 دقيقة، يبدأ قبل الهجوم على إسرائيل ويستمر حتى تتوقف الكاميرا، ويأتي من تسجيل كاميرا أحد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم.

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وقدم الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو لـ"سي إن إن"، وقال إنه نشره لإظهار حقيقة ما حدث في 7 تشرين الأول.

ويمثل هذا الفيديو المرة الأولى التي تنشر فيها إسرائيل علنا لقطات لأنفاق حماس في غزة، والتي تقول إنها استخدمت في يوم الهجوم.



عند نقطة ما، قام الرجال تحت الأرض بتوجيه الضوء نحو كتابة على الجدران الخرسانية كتب فيها باللون الأحمر "ما خفي أعظم".



ومن غير الواضح ما إذا كان نفس الشخص يستخدم الكاميرا في مقطع الفيديو تحت الأرض، والذي يُظهر غرفة أكبر تعمل بمثابة تقاطع يؤدي إلى سلسلة من الأنفاق الأضيق.

اللحظات الأولى للهجوم

يظهر في مقطع الفيديو عبور مجموعة من المسلحين السياج الحدودي، وصرخ المسلح الذي يحمل الكاميرا مرارا وتكرارا: "اتجهوا يمينا"، مما يشير إلى عمق التخطيط والتنسيق عندما شنت حماس هجوما متعدد المحاور عبر حدود غزة، حسبما تشير "سي إن إن". يظهر في مقطع الفيديو عبور مجموعة من المسلحين السياج الحدودي، وصرخ المسلح الذي يحمل الكاميرا مرارا وتكرارا: "اتجهوا يمينا"، مما يشير إلى عمق التخطيط والتنسيق عندما شنت حماس هجوما متعدد المحاور عبر حدود غزة، حسبما تشير "سي إن إن".

وبعد أقل من دقيقتين، عبر المسلحون السياج الأمني الثاني، وأصبحوا في إسرائيل، واتجهوا نحو أحد الكيبوتسات.



وبعد مرور 17 دقيقة من مقطع الفيديو، توقفت أطلقوا النار على شاحنة صغيرة، ولبضع دقائق توقف المسلحون "مؤقتا لإعادة تجميع الصفوف على ما يبدو"، بينما يحث أحدهم الجميع على عدم إطلاق النار في الهواء وإهدار الرصاصات.



في حقل بالقرب من بلدة كيسوفيم الإسرائيلية يخرج المسلح الذي يحمل الكاميرا من السيارة، بينما يطلقون النار أثناء تقدمهم.



ويظهر الفيديو المسلح الذي يحمل الكاميرا وهو يهاجم جنديا إسرائيليا، ومن مسافة قريبة أطلق النار بشكل متكرر فقتل الجندي.

وبينما يلحق به مسلحون آخرون، يأخذ المسلح بندقية تافور الخاصة بالجندي الإسرائيلي، ويقوم بتشغيل الكاميرا على نفسه لالتقاط فيديو "سيلفي"، بينما يحتفل الآخرون.



وبعد ذلك تتقدم المجموعة على دراجات نارية مسرعة على طول الطرق الإسرائيلية شبه الفارغة، ويصرخ المسلح فرحا وهو يمر أمام جثث الإسرائيليين الملقاة على الجانب الآخر من الشارع.



لمدة 65 دقيقة بعد عبور سياج غزة، كان المسلح الذي يحمل الكاميرا ومجموعته يتحركون بـ"حرية شبه كاملة" في إسرائيل، وقد قطعوا ما يقرب من 10 أميال، مروراً بمدينتي عين هشلوشا وكيسوفيم.

ثم اقتربت المجموعة من قاعدة عسكرية بالقرب من كيبوتس رعيم، حيث أطلق المسلح النار من السلاح الذي أخذه من الجندي الإسرائيلي أثناء اقترابه من البوابة.



وفي هذا الوقت أطلق شخصا ما من القاعدة النار على مسلح حماس، فيسقط على الأرض بالقرب من السلاح ميتا. (الحرة)