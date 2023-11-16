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عربي-دولي

بالفيديو: مصرع 11 شخصا على الأقل بحريق شمال الصين

Lebanon 24
16-11-2023 | 00:59
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لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 51 آخرون بجروح، اليوم الخميس في حريق اندلع في مبنى بمقاطعة شانشي في شمال الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.


وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية إنه "تم تأكيد مقتل 11 شخصا، لكن العدد الدقيق للضحايا لا يزال قيد التقييم"، مشيرة إلى أنه "تم إجلاء 63 شخصا، نقل 51 منهم" إلى المستشفى. (RT)
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