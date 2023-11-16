ضربة جوية على منزل مسؤول بارز في "حماس".. كيف استخدمته "الحركة" ضد إسرائيل؟

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة جوية على منزل زعيم حماس إسماعيل هنية، وأشار إلى أن منزل هنية في غزة استخدمته الحركة لتوجيه هجمات ضد الإسرائيليين.



هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، ولم يذكر الجيش المزيد من التفاصيل في البيان الذي نشره عبر حسابه على "تليغرام". كما أعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 50 بعد مقتل ضابطين برتبة نقيب في معارك شمالي غزة. (العربية)

هاجمت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لمنظمة حماس الإرهابية، والذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كموقع لاجتماع كبار مسؤولي المنظمة.



وعثر قوات الجيش أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ، على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية… pic.twitter.com/QwkZXzeZom — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2023 Advertisement



