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عربي-دولي

ضربة جوية على منزل مسؤول بارز في "حماس".. كيف استخدمته "الحركة" ضد إسرائيل؟

Lebanon 24
16-11-2023 | 01:46
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قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة جوية على منزل زعيم حماس إسماعيل هنية، وأشار إلى أن منزل هنية في غزة استخدمته الحركة لتوجيه هجمات ضد الإسرائيليين.

هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، ولم يذكر الجيش المزيد من التفاصيل في البيان الذي نشره عبر حسابه على "تليغرام". كما أعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 50 بعد مقتل ضابطين برتبة نقيب في معارك شمالي غزة. (العربية) 
 
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