4 مرشحين في انتخابات رئاسية تنطلق بعد أسبوعين.. كل ما يجب معرفته عن مواعيد انتخابات الرئاسة بمصر





ويخوض السباق كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

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ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من كانون الأول المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من كانون الأول. كتب موقع "العربية": انتهت أمس الأربعاء المدة القانونية المحددة لتنازل المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابي، ليصبح السباق منحصرا بين 4 مرشحين.ويخوض السباق كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من كانون الأول المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من كانون الأول.

وحصل المرشحون المتنافسون على الرموز الانتخابية، حيث حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على رمز النجمة، وفريد زهران على رمز الشمس، وعبدالسند يمامة على رمز النخلة، وحازم عمر على رمز السلم.



وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات.



وأصدرت الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات، بعد أن قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية، حيث حددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليونا فى الجولة الأولى، و5 ملايين في الإعادة.



وسمحت الهيئة للمرشحين بفتح حسابات بنكية في بنك مصر أو الأهلي لمراقبة مصروفات الدعاية، كما سمحت بتلقي تبرعات من مصريين فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليونا المخصصة للإنفاق.



وقررت الهيئة حظر استعمال الشعارات الدينية في الدعاية، أو استخدام دور العبادة والجامعات والمباني الحكومية والمواصلات العامة في الدعاية، وكذلك حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

وحظرت الهيئة استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما حظرت على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.



ومن المقرر، حسب الجدول الزمني، أن تتوقف الحملات الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 تشرين الثاني الجاري، كما تقرر بدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 كانون الأول المقبل، فيما تقرر إعلان النتيجة يوم 18 كانون الأول في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.



وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 كانون الثاني من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و 9 و10 كانون الثاني المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج 16 كانون الثاني 2024.