25
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"بسبب أخطاء واشنطن".. العلاقات الروسية ـ الأميركية مُهددة بالانهيار في أي لحظة!
Lebanon 24
16-11-2023
|
02:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الأميركية، "بسبب أخطاء واشنطن"، مهددة بالانهيار في أي لحظة، وهذا ليس خيار موسكو.
وجاء في بيان الوزارة بمناسبة الذكرى التسعين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة: "على خلفية التحولات الجيوسياسية التكتونية التي تغير توازن القوى على الساحة العالمية، تراهن واشنطن بشكل مهووس على الاحتواء العالمي لموسكو وبكين، وفي نهاية المطاف (احتواء) الأغلبية العالمية بأكملها التي لا توافق على النظام العالمي القائم على المبادئ التي يفرضها الغرب".
Advertisement
وتابعت الوزارة: "هذا هو السبب الجذري للأزمة الكبيرة جداً التي تشهدها العلاقات الروسية الأمريكية حالياً، وبسبب واشنطن، التي أخذت في استخدام رهاب روسيا، أصبحت (العلاقات) ضعيفة للغاية ومهددة بالقطيعة في أي لحظة، وهذا ليس خيار روسيا".
وأضافت أن الخطوات غير المسؤولة الأميركية، بما في ذلك المهمة المعلنة عقائدياً المتمثلة في إلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو، قد تؤدي إلى عواقب كارثية.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
Lebanon 24
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
12:42 | 2023-11-15
15/11/2023 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
07:44 | 2023-11-15
15/11/2023 07:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
12:31 | 2023-11-15
15/11/2023 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
09:12 | 2023-11-15
15/11/2023 09:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
15:02 | 2023-11-15
15/11/2023 03:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2023-11-16
مقتل شخصيّة عسكريّة إسرائيليّة مهمّة في غزة... من هي؟
05:25 | 2023-11-16
الفارس الشهم 3.. الإمارات تقيم محطات تحلية لتزويد غزة بالمياه
04:45 | 2023-11-16
كاميرون يزور كييف ويبحث مع زيلينسكي ملف التسليح
04:24 | 2023-11-16
الخارجية الصينية ترد على كلام بايدن عن "الديكتاتور" شي
04:13 | 2023-11-16
هل تخلق حرب غزة شرخا داخل الاتحاد الأوروبي؟
04:12 | 2023-11-16
الخارجية الروسية: كلام بايدن عن فلسطين هو تشويه للمفاهيم
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
16/11/2023 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
16/11/2023 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
16/11/2023 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24