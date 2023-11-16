"بسبب أخطاء واشنطن".. العلاقات الروسية ـ الأميركية مُهددة بالانهيار في أي لحظة!

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الأميركية، "بسبب أخطاء واشنطن"، مهددة بالانهيار في أي لحظة، وهذا ليس خيار موسكو.وجاء في بيان الوزارة بمناسبة الذكرى التسعين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة: "على خلفية التحولات الجيوسياسية التكتونية التي تغير توازن القوى على الساحة العالمية، تراهن واشنطن بشكل مهووس على الاحتواء العالمي لموسكو وبكين، وفي نهاية المطاف (احتواء) الأغلبية العالمية بأكملها التي لا توافق على النظام العالمي القائم على المبادئ التي يفرضها الغرب".وتابعت الوزارة: "هذا هو السبب الجذري للأزمة الكبيرة جداً التي تشهدها العلاقات الروسية الأمريكية حالياً، وبسبب واشنطن، التي أخذت في استخدام رهاب روسيا، أصبحت (العلاقات) ضعيفة للغاية ومهددة بالقطيعة في أي لحظة، وهذا ليس خيار روسيا".وأضافت أن الخطوات غير المسؤولة الأميركية، بما في ذلك المهمة المعلنة عقائدياً المتمثلة في إلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو، قد تؤدي إلى عواقب كارثية.(العربية)