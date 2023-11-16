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إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار قرب بيت لحم

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:12
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أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الخميس إصابة 5 إسرائيليين بجراح، أحدهم في حالة خطيرة، في عملية إطلاق نار عند حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه عدد من المهاجمين وتم تحييد بعضهم.
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وأضافت أن الترجيحات تشير إلى أن 3 فلسطينيين شاركوا في الهجوم، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.
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