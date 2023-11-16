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عربي-دولي

عند الاتفاق على هدنة.. حماس ستفرج عن هؤلاء المحتجزين

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:50
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كشف ساسة تايلانديون اليوم الخميس انهم تلقوا تأكيدات من حركة حماس بأن جميع التايلانديين المحتجزين لديها سيكونون من بين المفرج عنهم إذا نجحت جهود الوساطة لإعلان هدنة في غزة. واحتجزت الحركة نحو 240 شخصا في السابع من تشرين الأول عندما اجتاح مقاتلوها جنوب إسرائيل.
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وتقول وزارة الخارجية التايلاندية إن 25 تايلانديا كانوا من بين المحتجزين وإن 39 من بين الذين قتلوا في ذلك اليوم.

وقال ليبونغ سيد، رئيس رابطة الخريجين التايلانديين الإيرانيين، للصحفيين في مبنى البرلمان في بانكوك "أي وقف لإطلاق النار لمدة 3 أو 5 أيام.. حماس ستطلق سراح المحتجزين بما فيهم جميع التايلانديين وهو ما وعدوا به".

وأضاف "قد يتم ذلك في أقل من 10 أيام أو في اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة".

وليبونغ هو جزء من فريق شكله سياسيون تايلانديون مسلمون برئاسة رئيس مجلس النواب وان محمد نور ماثا، وهو على اتصال بحركة حماس منذ الشهر الماضي.

وقال مسؤول في منطقة الشرق الأوسط مطلع على المفاوضات لرويترز أمس الأربعاء إن الوسطاء القطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق يتضمن إعلان هدنة لثلاثة أيام وإطلاق حماس سراح 50 محتجزا وإفراج إسرائيل عن بعض النساء والقصر المعتقلين لديها. (سكاي نيوز)


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