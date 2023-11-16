Advertisement

عربي-دولي

شي يعرض لبايدن "علمه الأحمر" والأخير يحدثه عن "وحشه"!

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1131009-638357289914818414.jpg
Doc-P-1131009-638357289914818414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لدى مغادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ موقع القمة التي جمعته مع نظيره الأميركي جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأربعاء، جرت بين الزعيمين محادثة قصيرة حول السيارات.
وعندما اقترب شي وبايدن من ليموزين "هونغشي" الذي يستخدمه الرئيس الصيني، والذي يعني اسمه "العلم الأحمر"، قال بايدن: "يا لها من سيارة جميلة!".
Advertisement
فرد عليه شي: "سيارتي Hongqi مصنوعة في الصين. افتحها، الق نظرة إلى الداخل".
 
فقال بايدن: "إنها تشبه سيارة الكاديلاك التي تقف لدينا هناك. وكل مرة أسافر إلى الخارج، تتبعني تلك السيارة. هل تعرف ماذا يطلق عليه؟ وحش!".


وكان بايدن استضاف شي في لقاء وصفه بأنه كان "أكثر مناقشات بناءة ومثمرة أجريناها"، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-11-16
05:25 | 2023-11-16
04:45 | 2023-11-16
04:24 | 2023-11-16
04:13 | 2023-11-16
04:12 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24