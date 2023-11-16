شي يعرض لبايدن "علمه الأحمر" والأخير يحدثه عن "وحشه"!

لدى مغادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ موقع القمة التي جمعته مع نظيره الأميركي جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأربعاء، جرت بين الزعيمين محادثة قصيرة حول السيارات.

وعندما اقترب شي وبايدن من ليموزين "هونغشي" الذي يستخدمه الرئيس الصيني، والذي يعني اسمه "العلم الأحمر"، قال بايدن: "يا لها من سيارة جميلة!".

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فرد عليه شي: "سيارتي Hongqi مصنوعة في الصين. افتحها، الق نظرة إلى الداخل".

فقال بايدن: "إنها تشبه سيارة الكاديلاك التي تقف لدينا هناك. وكل مرة أسافر إلى الخارج، تتبعني تلك السيارة. هل تعرف ماذا يطلق عليه؟ وحش!".





وكان بايدن استضاف شي في لقاء وصفه بأنه كان "أكثر مناقشات بناءة ومثمرة أجريناها"، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك". (RT)